Путин: "Искажающие правду о войне читать не умеют"

Россия всегда будет отвечать правдой на ложь

Владимир Путин провел в Кремле заседание российского организационного комитета "Победа".

Президент отметил, что наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне пройдет в России как год памяти и славы. И нужно сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием - выразительным и запоминающимся. В принципе исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили. Владимир Путин подчеркнул, что в каждом городе и поселке есть свои герои Великой Отечественной войны - фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое пристальное внимание и проявить о них искреннюю заботу, а руководители регионов, и уже тем более главы муниципальных образований, обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке. Глава государства особо выделил важность работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

"Попытки искажения этой исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур. Вы знаете наверняка, что недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го. А тех, кто пытается спорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата. Наш ответ на ложь - это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной Войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте, а то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом", - заявил Владимир Путин.

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