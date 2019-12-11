С Плесецка удачно запустили спутник "Глонасс-М"

Он вышел на расчетную орбиту

С космодрома Плесецк боевые расчёты Космических войск ВКС провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратом системы "Глонасс".

Старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. А после ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного комплекса управления. Бортовые системы "Глонасс-М" работают в штатном режиме.

Это шестой пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк, проведенный в этом году. Выведенный на орбиту аппарат пополнит российскую группировку Глобальной навигационной спутниковой системы. В настоящее время в её составе 27 космических аппаратов.

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