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С Плесецка удачно запустили спутник "Глонасс-М"

17:54
  • среда
  • 11 декабря 2019

Он вышел на расчетную орбиту

С космодрома Плесецк боевые расчёты Космических войск ВКС провели пуск ракеты-носителя  "Союз-2.1б" с аппаратом системы "Глонасс". 

Старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. А после ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного  комплекса управления. Бортовые системы  "Глонасс-М" работают в штатном режиме.

Это шестой пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк, проведенный в этом году. Выведенный на орбиту аппарат пополнит  российскую группировку Глобальной навигационной спутниковой системы. В настоящее время в её составе 27 космических аппаратов.

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" космодрома Плесецк
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