Пропавший в Уфе отец с двумя детьми оставил жене прощальную записку

Она затерялась среди бумаг на столе

Жена пропавшего с двумя детьми башкирца Артема Мазова обнаружила в его бумагах прощальную записку.

Перед тем как исчезнуть вместе с сыновьями, Артем оставил письмо, в котором написал Эльмире Мазовой следующие слова: " Живи, как хочешь. Я собираюсь уехать далеко и надолго"

Как пишет издание UFA1.RU, была проведена почерковедческая экспертиза, которая доказала, что записка была написана Артемом. Тот факт, что письмо затерялось среди бумаг говорит о том, что побег был спонтанным, но мужчину ранее посещали такие мысли.

Артема Мазова и двух его сыновей пяти и восьми лет разыскивают с 26 октября. Как стало известно, накануне он поссорился с супругой Эльмирой, которая потребовала развода, забрал детей и уехал в неизвестном направлении, прихватив купленный в магазине моток веревки.

Прождав всю ночь, жена обратилась в полицию. 29 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили возле реки автомобиль Артема, чуть дальше – надувной матрас.

Возбуждено уголовное дело "Убийство двух и более лиц". Расследование находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Республике Башкортостан.

Со слов друзей и знакомых, семья Мазовых казалась счастливой и благополучной, жила в достатке, на учете не стояла.

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