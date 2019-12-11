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Близкие прокомментировали слухи о параличе Заворотнюк

18:25
  • среда
  • 11 декабря 2019

У актрисы якобы обездвижена вся правая часть тела

Родственники Анастасии Заворотнюк назвали ложной информацию о том, что актрису навсегда парализовало из-за онкологии.

Такая информация появилась в Instagram-аккаунте близких актрисы, в котором опровергаются фейковые новости. Представители выложили перечеркнутый скриншот из поисковика новостей, но в тексте, опубликованном под постом, не подтвердили и не опровергли слухи.

"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", - говорится в сообщении.

Последнее время о состоянии Анастасии Заворотнюк давно не появлялось никакой информации. 11 декабря ряд изданий узнали, что "Прекрасная няня" навсегда останется парализованной из-за опухоли в левом полушарии мозга. По прогнозам врачей, правая часть тела актрисы до конца дней останется неподвижной.

Заворотнюк уже три месяца находится в реабилитационном центре, но лучше ей не становится. Сейчас артистка якобы передвигается только инвалидном кресле, а ухаживают за ней мать и муж Петр Чернышев. 

У Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы, утверждают СМИ. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.

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