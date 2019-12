Билан отказался от шоу "Евровидения" из-за Лазарева

И мелкого шрифта на афише

Победитель "Евровидения-2008" Дима Билан отказался участвовать в концерте звезд конкурса разных лет, который пройдет в Амстердаме 15 декабря.

Певцу якобы не понравилось, что его имя "не было указано достаточно большим шрифтом" и шло после другого конкурсанта - Сергея Лазарева, пишет интернет-портал "Дни.ру" со ссылкой на сайт Oikotimes.

В свою очередь продюсер Билана Яна Рудковская заявила, что ее подопечный отказался выступать из-за того, что организаторы концерта не выполнили условия договора.

"Дима туда не едет. Выполнили - поехали бы! Сейчас уже у Димы другие планы - выступить на благотворительном балу Натальи Водяновой для особенных детей", - отметила она, добавив, что не совсем понимает, имеет ли это шоу какое-либо официальное отношение к самому "Евровидению".

Одна из помощниц Билана отметила, что изначально в концерте должны были принять участие только победители конкурса, однако впоследствии он превратился в "сборную солянку из артистов прошлых лет".

Дима Билан дважды представлял нашу страну на "Евровидении": в 2006 году песня "Never Let You Go" принесла ему второе место, а в 2008 году "Believe" - первое. Это пока единственная победа России в конкурсе.

Сергея Лазарев тоже дважды ездил покорять европейскую публику. Певец занял третьи места на "Евровидении" 2016 и 2019-х годов с песнями "You Are the Only One" и "Scream" соответственно.

