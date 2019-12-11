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Путин поднял тост за героев России

19:17
  • среда
  • 11 декабря 2019

Президент поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества. В ходе торжественного приема глава государства напомнил о подвигах русской армии в 1812 году, участников Первой мировой войны, а также поколения, которое разгромило нацизм в ходе Великой Отечественной войны.

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"Мы преклоняемся перед всеми, кто отстаивал свободу и независимость нашего государства", - отметил Путин.

По его словам, любовь к Родине - это священное чувство для народа России. "Именно оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания, заставляет дрогнуть и отступить любого врага", - уверен Путин (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что в зале собрались герои ВОВ и молодые люди, военнослужащие и гражданские специалисты. "Предлагаю тост: за наших Героев, за нашу Родину, за Россию", - провозгласил Путин.

 

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