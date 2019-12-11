Киев исправил ошибки в тексте коммюнике "нормандского саммита"

Теперь все на своих местах

Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил текст коммюнике, принятом по итогам переговоров в Париже.

Ранее на сайте президента Украины опубликовали совместное заявление, сделанное по итогам саммита "нормандской четверки", однако в переводе обнаружились принципиальные ошибки. В частности, в документе было сказано, что стороны заинтересованы в согласовании всех правовых аспектов Закона об особом статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей. Однако в оригинальном тексте на английском языке ссылки на закон нет.

На это внимание обратили внимание партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и глава ДНР Денис Пушилин. Последний подчеркнул, что республика не будет выполнять решения саммита, пока Киев не исправит текст.

В Кремле ничего страшного в ошибке не увидели, поскольку референтный текст итогового документа нормандского саммита в Париже есть на английском языке.

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