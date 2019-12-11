ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев исправил ошибки в тексте коммюнике "нормандского саммита"

20:12
  • среда
  • 11 декабря 2019

Теперь все на своих местах

Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил текст коммюнике, принятом по итогам переговоров в Париже.

Ранее на сайте президента Украины опубликовали совместное заявление, сделанное по итогам саммита "нормандской четверки", однако в переводе обнаружились принципиальные ошибки. В частности, в документе было сказано, что стороны заинтересованы в согласовании всех правовых аспектов Закона об особом статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей. Однако в оригинальном тексте на английском языке ссылки на закон нет.

На это внимание обратили внимание партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и глава ДНР Денис Пушилин. Последний подчеркнул, что республика не будет выполнять решения саммита, пока Киев не исправит текст.

В Кремле ничего страшного в ошибке не увидели, поскольку референтный текст итогового документа нормандского саммита в Париже есть на английском языке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.