Москвичи за год завоевали 21 медаль на Международных олимпиадах

Школьники принесли столице целых 14 золотых наград

Москвичи за год взяли 14 золотых медалей Международных школьных олимпиад. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

"Наши школьники взяли золотую и две серебряные медали на международной естественно-научной олимпиаде. Она подвела итог блестящему сезону, в котором москвичи завоевали 21 награду. Так держать! Спасибо вам и вашим учителям за эти достижения. Мы вами гордимся!" - написал мэр.

Международная естественно-научная олимпиада проводится с 2004 года. Это состязание для школьников не старше 15 лет по биологии, физике и химии.

Наши школьники взяли золотую и две серебряные медали на международной естественно-научной олимпиаде. Она подвела итог блестящему сезону, в котором москвичи завоевали 21 награду. Так держать! Спасибо вам и вашим учителям за эти достижения. Мы вами гордимся! pic.twitter.com/P0Bg0YC45a — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 11, 2019

Олимпиада включает три тура: тестовый, теоретический и практический, которые проводятся в разные дни. На тестовом туре участникам нужно ответить на 30 вопросов: по 10 вопросов по физике, химии и биологии. На теоретическом туре участники решают несколько задач по трем предметам. На экспериментальном туре в качестве задания предлагается провести исследование, для выполнения которого необходимы знания и физики, и химии, и биологии. Основная цель олимпиады - повысить интерес участников к естественным наукам.

Московские школьники, вошедшие в состав российской сборной, принесли команде одну золотую и две серебряные медали. Награду высшего достоинства команде принес Даниил Житов (школа "Летово"). Серебро — у Василисы Кислицыной (школа № 218) и Артема Гуляева (школа "Летово"). Олимпиада юниоров завершила цикл международных состязаний школьников 2019 года.

"Всего в этом году москвичи — участники международных олимпиад завоевали 14 золотых медалей. Они принесли в копилку национальной сборной больше половины наград высшего достоинства. Победителей и призеров международных олимпиад мы награждаем премиями. Обладатели золота получают по полтора миллиона рублей, серебра — по миллиону, бронзы — по 500 тысяч рублей. Мы гордимся тем, что наши школьники вновь вошли в список лидеров и доказали свои знания на международной арене. О высоком уровне образования московских школьников свидетельствуют и результаты последнего исследования PISA — ребята улучшили свои результаты вдвое", — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По результатам Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (The Programme for International Student Assessment, или PISA) московские школьники повысили уровень читательской грамотности и вошли в тройку лучших в мире, по показателям математической грамотности — в пятерку, а по уровню естественно-научной грамотности — в шестерку.

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