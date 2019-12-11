Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова

У экс-мэра Москвы всегда плохо работало сердце, заявил Карл-Вальтер Яух

Осложнения, возникшие у бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, выявляются весьма редко. Об этом заявил главный врач мюнхенской клиники "Гроссхадерн" Карл-Вальтер Яух, где лечился политик.

"Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо. Его сердце плохо работало", - объяснил Яух. По его словам, для объективной оценки нужно дождаться результатов вскрытия.

Врач пояснил, что в неотложном порядке Лужкову провели обследование сердца, в результате которого выяснилось, что все важные сосуды были закрыты. Их удалось открыть с помощью катетера, однако состояние Лужкова ухудшилось.

"Сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца. Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось", – цитирует специалиста РЕН ТВ.

Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в Мюнхене после операции на сердце. Отпевание совершит 12 декабря в Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят бывшего мэра Москвы в тот же день на Новодевичьем кладбище. Лужков занимал должность столичного градоначальника с 1992 по 2010 годы.

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