Вторую очередь Некрасовской линии метро запустят через 2 месяца

Через несколько недель начнется обкатка

Второй участок Некрасовской линии столичного метрополитена может быть запущен уже через два месяца. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По его словам, после технического пуска потребуется еще 2-2,5 месяца для обкатки. После этого по ветке должны "поехать пассажиры".

Собянин заметил, что у столичных властей были сомнения, стоит ли запускать первую очередь Некрасовской линии (от "Косино" до "Некрасовки"), потому что действующая ветка (Таганско-Краснопресненская) станет еще более загруженной.

"Но и держать первый участок было бы бессмысленно. Мы понимаем, что действующие линии перегружены и надо открывать второй участок. Надеюсь, в ближайшие недели проведем технический пуск этого маршрута. Потом два-два с половиной месяца уйдет на обкатку, и поезда поедут уже с пассажирами", - сказал мэр.

Первый участок Некрасовской ветки метро между станциями "Косино" и "Некрасовка" был открыт 3 июня 2019 года.

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