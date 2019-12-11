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Вторую очередь Некрасовской линии метро запустят через 2 месяца

21:01
  • среда
  • 11 декабря 2019

Через несколько недель начнется обкатка

Второй участок Некрасовской линии столичного метрополитена может быть запущен уже через два месяца.  Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По его словам, после технического пуска потребуется еще 2-2,5 месяца для обкатки. После этого по ветке должны "поехать пассажиры".

Собянин заметил, что у столичных властей были сомнения, стоит ли запускать первую очередь Некрасовской линии (от "Косино" до "Некрасовки"), потому что действующая ветка (Таганско-Краснопресненская) станет еще более загруженной.

"Но и держать первый участок было бы бессмысленно. Мы понимаем, что действующие линии перегружены и надо открывать второй участок. Надеюсь, в ближайшие недели проведем технический пуск этого маршрута. Потом два-два с половиной месяца уйдет на обкатку, и поезда поедут уже с пассажирами", - сказал мэр.

Первый участок Некрасовской ветки метро между станциями "Косино" и "Некрасовка" был открыт 3 июня 2019 года.

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