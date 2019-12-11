Вторую очередь Некрасовской линии метро запустят через 2 месяца

Через несколько недель начнется обкатка
Второй участок Некрасовской линии столичного метрополитена может быть запущен уже через два месяца. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
По его словам, после технического пуска потребуется еще 2-2,5 месяца для обкатки. После этого по ветке должны "поехать пассажиры".
Собянин заметил, что у столичных властей были сомнения, стоит ли запускать первую очередь Некрасовской линии (от "Косино" до "Некрасовки"), потому что действующая ветка (Таганско-Краснопресненская) станет еще более загруженной.
"Но и держать первый участок было бы бессмысленно. Мы понимаем, что действующие линии перегружены и надо открывать второй участок. Надеюсь, в ближайшие недели проведем технический пуск этого маршрута. Потом два-два с половиной месяца уйдет на обкатку, и поезда поедут уже с пассажирами", - сказал мэр.
Первый участок Некрасовской ветки метро между станциями "Косино" и "Некрасовка" был открыт 3 июня 2019 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"