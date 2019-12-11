Собянин пожалел российских школьников

Они слишком много учатся

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что современные российские школьники сильно перегружены учебой.

"Мне правда жать наших детишек. Ну вот такие стандарты. Дети в старших классах занимаются по 7-8 часов, а потом 4-5 часов домашнего задания. Ну, правда, мне кажется, что это перебор", - рассказал он в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Однако нужно соответствовать этим стандартам, отметил мэр. Современные школьники вынуждены разбираться во всем, чтобы добыть себе путевку в жизнь – поступить в лучшие ВУЗы. Сегодняшнее школьное образование должно быть на высшем уровне. Собянин в корне не согласен, что оно в чем-то уступает советскому.

Последние международные исследования показали, что российская система находится в тройке лучших по читательской математической и естественнонаучной грамотности. Впереди Москвы только Шанхай и Сингапур, отметил Собянин.

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