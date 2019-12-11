В Крыму восстановят дом матери Максимилиана Волошина

Работы завершать за два года

В Крыму приступают к восстановлению дома матери выдающегося поэта, переводчика, художника-пейзажиста Максимилиана Волошина. В последние годы здание разрушалось на глазах сотрудников музея - прогнившие полы, на стенах грибок и плесень. Украинский союз писателей сдавал усадьбу в аренду, а сам дом использовал как гостиницу. Сейчас инженеры готовят проект капитального ремонта. Ожидается, что работы завершатся в течении двух лет.

Трещины на стенах, проседающие под тяжестью пристроек камни над оконными проемами. Дом Елены Волошиной разрушался на глазах сотрудников музея. Территорию усадьбы, которую великий поэт оставил советским литераторам, Украинский союз писателей разделил на части и просто сдавал в аренду. Здание превратили в гостиницу, а на прилегающей территории чуть не возвели еще одну.

А когда-то на месте этого недостроя был шикарный парк, которым любовался Николай Гумилев, он как раз останавливался в этих помещениях, из которых в середине прошлого века сделали обычный пансионат. А последний арендатор просто обшил эти комнаты вагонкой, даже не сделав ремонт крыши, которая протекала, из-за чего здесь образовался грибок.

Полы прогнили. Проходы между комнатами пробивали прямо в несущих стенах. Последние несколько лет дом не отапливался и не использовался. Чудом под обоями и вагонкой удалось обнаружить росписи на исторической штукатурке.

Борьбу за возвращение этого дома сотрудники заповедника вели более тридцати лет. Чтобы воссоздать единый образ усадьбы и увеличить выставочное пространство. Хранилище, администрация, экспозиции – все это сейчас располагается в замке самого Волошина. Только картин художника в основном фонде почти две тысячи, а выставлять получается не больше 60-ти. А еще книги, рукописи, документы, личные вещи хозяев и их гостей.

"Первая супруга Волошина тоже очень любила носить тюбетейки, они украшались вот такими камнями. Ну а вот эта замечательная тюбетейка очень нравилась Михаилу Булгакову", - рассказала заведующая Домом-музеем М.А. Волошина Наталья Мирошниченко.

Здесь же, среди экспонатов хранятся элементы декора и мебель из дома его матери. Их используют для восстановления утраченных интерьеров.

Поэт, художник, переводчик и философ Максимилиан Волошин сделал Коктебель "культурной столицей не только России, но и Европы", вспоминал поэт Андрей Белый. "Воздушный замок" на берегу Черного моря был открыт для всех, кого называют классиками Серебряного века - сестры Цветаевы, Гумилев, Бальмонт, Алексей Толстой, Петров-Водкин, Мандельштам, Булгаков. По словам Волошина, это была "художественная колония для поэтов, ученых, художников и бродяг в лучшем смысле этого слова".

"Наша задача возродить усадьбу Максимилиана Волошина и его идею, идею объединения искусства. Искусство объединяет различные возрастные категории и детские и более возрастные юношеские и уже в более зрелом возрасте у него всегда бывали гости. Поэтому, конечно, это идея восстановить усадьбу Максимилиана Александровича, быть открытым всем желающим для творчества", - говорит генеральный директор музея-заповедника "Киммерия М. А. Волошина" Тамара Стеблюк

В течение трех месяцев инженеры должны подготовить проект капитального ремонта дома Елены Волошиной. Затем начнется поиск инвесторов. В музее рассчитывают, что восстановление займет не больше двух лет.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Коктебель, Республика Крым.

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