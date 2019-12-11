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Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Эрдогана

22:02
  • среда
  • 11 декабря 2019

Обсуждалась Сирия

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждались двусторонние отношения, а также региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

"Особое внимание уделено ситуации в Сирии. Лидеры высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Подчеркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договорённостей о взаимодействии в этих регионах", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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