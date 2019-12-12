Экипаж рухнувшего на Кубани Ми-28 погиб

Вертолет выполнял учебный полет

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28.

Крушение произошло в районе станицы Платнировская в двух километрах от Кореновского аэродрома. На борту воздушного судна находились два члена экипажа. Все они погибли.

По предварительным данным, причиной крушения стал сильный туман в районе аэродрома.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. На место крушения направлена комиссия главного командования ВКС.

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