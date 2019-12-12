В Сети высмеяли "пьяного фантазера" Авакова

Накануне Сурков оценил слова Авакова о саммите в Париже

Парижские тайны – нет, это не XIX век, не детективная классика французского писателя Эжена Сю. Это фантазия министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает "ТВ Центр".

Переговоры "нормандской четверки" в Париже, за которыми следил весь мир, Аваков решил представить в своем свете. Глава украинского МВД рассказал закулисную историю. Российская делегация, по его словам, вела себя эмоционально и некомпетентно. А у помощника президента России Владислава Суркова, когда обсуждали тему контроля на российско-украинской границе, просто сдали нервы. Он, по версии Авакова, бросал на стол бумаги и кричал – мы так не договаривались.

Сделаем паузу. Договаривались вообще-то лидеры России, Украины, Германии и Франции. Разумеется, каждого лидера сопровождала команда. Сам Аваков в основном был занят информационными вбросами, пытаясь продемонстрировать свою осведомленность и компетентность.

Владислав Сурков, редко делающий публичные заявления, на этот раз не смолчал:

"Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. Он говорит, что его — цитирую — "близко НЕ подпустили" к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного".

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