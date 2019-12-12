ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская авиация продолжает патрулирование на севере Сирии

08:22
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Они обеспечивают безопасность

Российские военные летчики продолжают патрулирование на севере Сирии, оказывая поддержку военной полиции на дорогах Алеппо. Боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35 обеспечивают прикрытие с воздуха конвоев Центра по примирению враждующих сторон до пункта выдачи гуманитарных грузов местному населению, передает "ТВ Центр".

Главная задача пилотов - пресечь любую возможную провокацию против колонн наших военных на маршруте. Ежедневные облеты проводятся уже на протяжении двух с половиной месяцев. Они начались после принятия сочинского меморандума  о совместных действиях Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Арабской Республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вертолете патрулирование в Сирии
Вертолете патрулирование в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.