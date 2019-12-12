Российская авиация продолжает патрулирование на севере Сирии

Они обеспечивают безопасность

Российские военные летчики продолжают патрулирование на севере Сирии, оказывая поддержку военной полиции на дорогах Алеппо. Боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35 обеспечивают прикрытие с воздуха конвоев Центра по примирению враждующих сторон до пункта выдачи гуманитарных грузов местному населению, передает "ТВ Центр".

Главная задача пилотов - пресечь любую возможную провокацию против колонн наших военных на маршруте. Ежедневные облеты проводятся уже на протяжении двух с половиной месяцев. Они начались после принятия сочинского меморандума о совместных действиях Москвы и Анкары по урегулированию ситуации на северо-востоке Арабской Республики.

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