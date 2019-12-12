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Жириновский предложил Путину сократить новогодние праздники

08:34
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Лидер ЛДПР хочет сделать новогодние каникулы с 31 декабря по 2 января

В преддверии 30-летнего юбилея ЛДПР, который партия будет отмечать 13 декабря, Владимир Путин провёл встречу с её лидером Владимиром Жириновским.
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Он рассказал президенту о текущей деятельности партии, в том числе о ряде предложений либерал-демократов и некоторых фактах из истории становления ЛДПР.

В частности, Владимир Жириновский отметил, что партия с 93-го года всегда была представлена в парламенте - все 7 созывов. За эти годы либерал-демократы предложили сотни законов. Владимир Жириновский подчеркнул, что представители партии без "революционных запалов" всегда действовали на благо страны. В свою очередь президент поздравил лидера ЛДПР и всех её представителей  с юбилеем. 

Кроме того, как пишут "Известия", в ходе встречи лидер ЛДПР предложил российскому лидеру сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян. По мнению Жириновского, во время длительного отдыха происходит "много отрицательного".

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