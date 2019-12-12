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Установлена серьезная опасность бесплатного Wi-Fi

08:32
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Как защититься от мошенников?

Международная антивирусная компания ESET рассказала об опасностях, которые несут открытые Wi-Fi сети. 
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По словам специалистов, подключение к общедоступным точкам Wi-Fi угрожает безопасности личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, попасть на страницу пользователя в соцсети или узнать платежную информацию. "Создание поддельных точек доступа, отсутствие шифрования передаваемой информации - лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi", - говорится в сообщении ESET, передает "Газета.RU"

Эксперты не призывают полностью отказаться от использования общедоступного Wi-Fi, но советуют не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать антивирусные программы.  

Опрос компании показал, что 74% граждан подключаются к общедоступным точкам Wi-Fi. Чаще всего россияне делают это в кафе (49% опрошенных), отелях (42%), аэропортах (34%) и торговых центрах (35%). Бесплатный доступ в интернет нужен людям для использования соцсетей (66%), чтения новостей (43%) и проверки электронной почты (24%). 

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