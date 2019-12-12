В России отмечают День Конституции

В нашей стране пройдут торжественные мероприятия

12 декабря Россия отмечает День Конституции. 26 лет назад состоялся всенародный референдум о принятии главного закона страны. Тогда за проект документа проголосовали 33 миллиона человек, сообщает "ТВ Центр".

Новая Конституция существенно изменила структуры высших органов государственной власти. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по усовершенствованию федеративного устройства России. Впервые в истории страны конституционным нормам было придано прямое действие. Основной закон провозгласил президента главой государства.

В 2008 году в Конституцию был внесен ряд поправок. Срок полномочий Государственной думы увеличили до 5, а срок полномочий президента - до 6 лет.

По традиции, сегодня все желающие в электронном формате могут пройти Всероссийский тест на знание основного закона страны.

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