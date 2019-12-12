МЧС России направило в Донбасс медикаменты и детское питание

Всего более 430 тонн грузов

Этим утром МЧС России направило в Донбасс очередную, 95-ю по счету, колонну гуманитарной помощи. Конвой вышел из Донского спасательного центра в Ростовской области и направился к государственной границе, передает "ТВ Центр".

После прохождения всех необходимых процедур часть машин отправится в Донецк, а другая - в Луганск. Жители ЛНР и ДНР получат более 435 тонн грузов - это медикаменты и детские продуктовые наборы.

Россия оказывает помощь Донбассу с августа 2014 года. Жителям республик доставлено свыше 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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