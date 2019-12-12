Так и было задумано: "Слуга народа" ушел из российского эфира

Телеканал признался, что это был маркетинговый ход

Продуманный маркетинговый ход – так объяснили в пресс-службе телеканала ТНТ решение снять с эфира украинский сериал "Слуга народа". Были показаны три серии, а остальное зритель может посмотреть за плату на онлайн-платформе с 12 декабря.

В пресс-службе подчеркнули, что таким образом хотели "добиться усиления узнаваемости платформы". Акцент был сделан на аудиторию, которая интересуется телевизионными премьерами.

Сериaл "Слугa нaродa" с Владимиром Зеленским в главной роли - сaтирическое предстaвление политической ситуaции нa Укрaине. Первые три серии повествования о том, как простой школьный учитель становится президентом Незалежной.

О премьере громко говорили в СМИ, но как оказалась, все было немного преувеличено, пишет ФАН. Так, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян попытался обсудить громкую премьеру со звездой другого сериала "Квартала 95" "Сватов" Федором Добронравовым, однако известный артист даже не знал о состоявшейся в России премьере. "Я даже понятия об этом не имею!" - честно признался Добронравов.

Автор "Слуги народа" – студия "Квартал 95". Эта компания выросла из команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский, ставший впоследствии президентом Украины. Реакцию российского зрителя на показанные первые три серии положительной не назовешь - в соцсетях телеканал критикуют за трату денег на такую "кинопродукцию".

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