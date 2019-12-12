ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Так и было задумано: "Слуга народа" ушел из российского эфира

08:31
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Телеканал признался, что это был маркетинговый ход

Продуманный маркетинговый ход – так объяснили в пресс-службе телеканала ТНТ решение снять с эфира украинский сериал "Слуга народа". Были показаны три серии, а остальное зритель может посмотреть за плату на онлайн-платформе с 12 декабря.
Оскандалившийся "Слуга народа" подал в отставку после интимной переписки

В пресс-службе подчеркнули, что таким образом хотели "добиться усиления узнаваемости платформы". Акцент был сделан на аудиторию, которая интересуется телевизионными премьерами.

Сериaл "Слугa нaродa" с Владимиром Зеленским в главной роли - сaтирическое предстaвление политической ситуaции нa Укрaине. Первые три серии повествования о том, как простой школьный учитель становится президентом Незалежной.

О премьере громко говорили в СМИ, но как оказалась, все было немного преувеличено, пишет ФАН. Так, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян попытался обсудить громкую премьеру со звездой другого сериала "Квартала 95" "Сватов" Федором Добронравовым, однако известный артист даже не знал о состоявшейся в России премьере. "Я даже понятия об этом не имею!" - честно признался Добронравов.

Автор "Слуги народа" – студия "Квартал 95". Эта компания выросла из команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский, ставший впоследствии президентом Украины. Реакцию российского зрителя на показанные первые три серии положительной не назовешь - в соцсетях телеканал критикуют за трату денег на такую "кинопродукцию".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из телесериала "Слуга народа"
Кадр из телесериала "Слуга народа"
Кадр из телесериала "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского
Кадр из телесериала "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского
Кадр из телесериала "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского
Кадр из телесериала "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.