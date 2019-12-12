Виктория Макарская показала, как сейчас выглядит могила Мурата Насырова

Она опубликовала видео, снятое на кладбище

В Казахстане готовится концерт памяти Мурата Насырова. 13 декабря певцу исполнилось бы 50 лет. В организации мероприятия принимают участие Антон и Виктория Макарские.

Супруги не только занимаются концертом, но и поддерживают семью Насырова. Ранее Макарские рассказали, что в концерте примут участие дети певца Лия и Аким. Они выйдут на сцену и исполнят песни знаменитого отца.

За несколько дней до концерта Виктория Макарская посетила могилу Мурата. Исполнителя хита "Мальчик хочет в Тамбов" похоронили 22 января 2007 года на кладбище в Алма-Ате "Заря Востока", рядом с его отцом.

Памятник на погосте поставили уже спустя год, хоть это и противоречило мусульманской традиции. Близким Насырова удалось получить особое разрешение. На церемонию открытия пришел мулла соборной мечети Анас Хазрат и прочитал молитву в память о певце.

Надгробие из бронзы создали скульпторы Магомет Абдуллаев и Аркен Маметбакиев. Они изобразили Насырова в момент вдохновения. Взгляд Мурата устремлен к восходящему солнцу, пальцами он перебирает струны народного уйгурского инструмента раваба, перед ним лежат ноты, а над головой – надломленная арка со звездой.

Виктория сняла на видео, как сегодня выглядит могила артиста. Кадры Макарская разместила на своей странице в Instagram. Судя по видео, Насырова не забыли. У памятника стоит довольно новый на вид венок с оранжевыми искусственными розами, могила чистая и опрятная, за ней явно ухаживают.

Напомним, Мурат Насыров – легенда 1990-х. Его хит "Мальчик хочет в Тамбов" пела все Россия. А под песню "Ты – это я, я – это ты" грустили все влюбленные. Это он исполнил русские саундтреки к диснеевским мультфильмам "Утиные истории" и "Черный Плащ".

Погиб Насыров 19 января 2007 года. Тело певца нашли под окнами его квартиры. Мурату было 37 лет. Точную причину смерти артиста так и не выяснили. Версии были разные: несчастный случай, самоубийство и даже убийство.

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