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Толкалина проговорилась о замужестве 18-летней дочери

09:07
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Молодожены переехали в Петербург

18-летняя Мария, дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, вышла замуж. В последнее время девушка задумалась о переезде из Петербурга в Москву. Замужняя жизнь вдали от дома ей не понравилась. 

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"Ужа вышла", - написала Любовь Толкалина в комментариях под одной из фотографий дочери. Одна из интернет-пользовательниц подумала, что Мария вышла замуж. Вот актриса и подтвердила эту догадку. 

Как пишет "СтарХит", Мария и ее избранник Никита встречались больше года. Знаменитые родители тепло приняли молодого человека. Недавно влюбленные опубликовали фото с обручальными кольцами. 

- Очень рада за Вас молодых! Поздравляю, - пишут в соцсети. 

- Долгих лет жизни вместе и счастья.

- Поздравляю. Здоровья вам с Никитой и счастья.

- Кольца так сверкают, супер.

- Здорово. Пусть все сложится. 

В августе Мария Михалкова-Кончаловская и ее супруг Никита переехали из Москвы в Петербург. Девушка мечтала заниматься там художественным творчеством. Однако на днях стало известно, что Мария разочаровалась в Северной столице и мечтает о возвращении домой. "Почему же вместо плодотворной работы и саморазвития я упала в апатию? И ещё своего любимого человека в это втянула... Как только наступили холода, я скатилась вниз по многим показателям", - написала Мария в Instagram. 

Ранее Любовь Толкалина рассказала, что она несколько лет встречается с композитором Саймоном Бассом, который живет в Лондоне. По словам Марии, мамин возлюбленный - веселый человек, который пишет "крутую" музыку и отлично играет на фортепиано.  

Напомним, Любовь Толкалина состояла в незарегистрированном браке с Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария.

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