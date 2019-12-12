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ВМФ России включили в пятерку самых мощных флотов мира

09:03
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Рейтинг составлен по числу кораблей

Самый мощный флот в мире – у Соединенных Штатов. К такому заключение пришло издание The National Interest, подсчитав количество кораблей в ВМС ведущих мировых держав. В пятерке обладателей сильнейших флотов - Китай, Россия, Великобритания и Япония.
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У США – больше всего кораблей. Как отмечает автор материала, ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как американские ВМС. В распоряжении американского флота десять авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводные лодки.

На втором месте – Китай. Пекин оснастил свой флот одним авианосцем, тремя десантными транспортами, 25 эсминцами, 42 фрегатами, восемью атомными и полусотней обычных подводных лодок.

С точки зрения американского эксперта, Россия "традиционно является сухопутной державой". Однако она унаследовала большую часть советского флота, модернизирует старые корабли и вводит в строй новые. Крупных кораблей в составе российского флота - 79 крупных кораблей. В их числе один авианосец, 5 крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

Четвертое и пятое место рейтинга заняли флоты Великобритании и Японии. Издание отмечает, что ВМС Ее Величества в последнее время сокращаются – как. Впрочем, и все британские вооруженные силы.

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