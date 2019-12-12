Москвичи прощаются с Юрием Лужковым (видео)

Церемония прощания началась в столице

В четверг в храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Как отмечают "Известия", подходы к храму оцеплены. После окончания гражданской панихиды отпевание совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. Он был градоначальником столицы 18 лет. И возглавил Москву в самый сложный для нее период. Благодаря усилиям Лужкова восстановлен Храм Христа Спасителя и Казанский собор, проведена реставрация Большого театра. Тогда же началась программа по сносу ветхого жилья.

Лужков одним из первых установил доплаты к пенсиям. В телеграмме с соболезнования президент подчеркнул: "Юрий Михайлович был личностью поистине неординарного масштаба - ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком".

Бывший мэр Москвы будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

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