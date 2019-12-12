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Любителей дневного сна напугали страшными последствиями

09:46
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Сон сокращает жизнь

Специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии в Китае установили, что продолжительный сон ночью и днем повышает риск развития инсульта. 
Бывает с каждым: названы первые признаки инсульта

Ученые проанализировали состояние более 31 тысячи человек, средний возраст которых составлял 62 года. За шесть лет наблюдений у 1,5 тысячи из них случился инсульт. 

Ученые обнаружили взаимосвязь между длительностью сна и предрасположенностью к инсульту. Как оказалось, у людей, которые днем спят больше 90 минут, риск инсульта на 25% выше, чем у тех, кто спит не больше 30 минут или вообще отказывается от дневного сна.

Испытуемые, которые ночью обычно спали до девяти часов и больше, на 23% чаще рисковали получить "мозговой удар", чем те, кто вставал с петухами.

Что касается тех, кто подолгу спит днем и ночью, то у них инсульт возникает на 85% чаще, чем у тех, кто спит только ночью, причем не больше восьми часов, пишет портал argumenti.ru

Один из ученых рассказал, что у любителей поспать зачастую повышен уровень холестерина и имеется лишний вес. К тому же они ведут малоактивный образ жизни. Все это повышает вероятность инсульта в зрелом возрасте. 

 

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