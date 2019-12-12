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Зимний фестиваль "Московского долголетия" пройдет в парке "Сокольники"

09:38
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Гостей ждут выступления известных артистов, мастер-классы и многое другое

В парке "Сокольники" состоится зимний фестиваль проекта "Московское долголетие". Он пройдет уже в ближайшие выходные 14 и 15 декабря.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, участников проекта и гостей фестиваля ждут выступления известных артистов, увлекательные мастер-классы, театрализованные шоу, ледовое представление и многое другое. Все мероприятия бесплатные.

На время фестиваля центральную площадь "Сокольников" разделят на несколько тематических зон, которые будут работать с 14:00 до 20:00. В музыкальной зоне участники и гости фестиваля смогут посмотреть короткие представления уличных артистов, а в зоне хобби выбрать себе занятие по душе - например, принять участие в мастер-классе по созданию новогодних открыток, свечей в технике декупаж, талисманов для дома.

Кроме того, на центральной площади парка, откроется резиденция Деда Мороза и фотозоны. При помощи специального почтового ящика гости фестиваля смогут отправить близким бесплатную праздничную открытку от проекта "Московское долголетие". А еще можно будет сделать селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также на территории парка откроются чайные домики, где гостям предложат продегустировать разные сорта чая. А на главной сцене парка 14 и 15 декабря выступят популярные артисты: Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Григорий Гладков, Татьяна Овсиенко и другие. Начало концертов в 14:00.

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