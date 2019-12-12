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"Сдалась оккупантам": Меркель обвинили в капитуляции перед США

09:38
  • четверг
  • 12 декабря 2019

В бундестаге раскритиковали канцлера и ее кабинет

Критика в адрес Ангелы Меркель со стороны бундестага удивила пользователей Сети. Депутаты обвинили канцлера в капитуляции перед США по вопросу "Северного потока-2". Однако пользователи отмечают, что ФРГ давно "оккупирована" американцами – так что о капитуляции говорить не стоит.
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Комментарии относятся к заявлению представителя фракции "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре. По словам депутата, "Северный поток-2" - чрезвычайно важный для экономики Германии проект, который канцлер и ее правительство должны были защищать всеми силами. Однако Меркель в этом вопросе проявила слабость.

"США удалось связать "Северный поток – 2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - заявил Котре.

В 2018 году канцлер ФРГ подчеркивала, что проект "Северный поток - 2" является экономическим проектом России и Германии. Так что законодательство ЕС на него не распространяется. Однако против строительства газопровода по дну Балтийского моря активно выступают США и Украина. Вашингтон намерен продавать Европе американский сжиженный газ, а Незалежная не хочет лишаться доходов от транзита российского голубого топлива, напоминает радио Sputnik.

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