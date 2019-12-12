Москвичи выстроились в очередь, чтобы проститься с Лужковым

Ещё за несколько часов до начала траурной церемонии в храме Христа Спасителя было многолюдно

В Москве в четверг прощаются с Юрием Лужковым. Он скончался во вторник на 84-м году жизни. 18 лет руководил столицей, и сегодня люди вспоминают его дела и поступки. Гражданская панихида проходит в храме Христа Спасителя, который был восстановлен именно с подачи Юрия Михайловича.

Здесь нет чужих. На церемонию прощания с бывшим мэром Москвы пришли те, кто знал Юрия Лужкова по делам. Кто на протяжении 18 лет его пребывания на посту главы московского правительства работал с ним бок о бок. Друзья, родные.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал отпевание в 11 часов. Для желающих проститься с Юрием Лужковым храм открыл свои двери в 7 утра, передает "ТВ Центр". Началась гражданская панихида. На траурную церемонию пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, политики, коллеги и подчиненные. Люди ставят свечи, вспоминают, какой была Москва во времена Лужкова и как она изменилась.

"Иногда казалось, что это фантастический рассказ и фантастическая картина. Когда стали расти современные жилые дома, уходили пятиэтажки, когда восстанавливался ХХС, когда колоссальную помощь получили музеи, театры, каждый выживал и каждый благодарил мэра", - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Москва, которая "досталась" Юрию Лужкову, это самые сложные для страны годы - перестройка. Хозяйственник и государственник, он первым делом позаботился о том, чтобы на пустых прилавках появились продукты. При Лужкове в правительстве столицы создается Департамент социальной защиты населения. Появились надбавки к пенсиям. Массовый снос хрущевок, восстановление храма Христа Спасителя.

МКАД, которую называли"дорогой смерти", при Лужкове обрела новый вид. Построено Третье транспортное кольцо, достроен парк "Царицыно", новые корпуса МГУ, начато строительство делового квартала "Москва-сити". Конкретные дела. Которых за 18 лет накопилось немало.

"Юрий Михайлович для нас останется, наверное, воплощением Москвы, потому что видеть этот храм, где сегодня отпевают его здесь, это, наверное, печально, но он оставил после себя и для москвичей, и для страны очень многое. Включая и Севастополь, включая Москву. Москву модную, красивую и современную", - отметил модельер Валентин Юдашкин.

Энергии Юрия Михайловича можно было только позавидовать. После того, как он покинул пост мэра Москвы в 2010, занимался пчеловодством, племенным коневодством и овцеводством, выращивал гречиху и рапс. Писал мемуары. Жил активной жизнью. Страдал от заболевания сердца. Лечился в Германии. После возникших на операции осложнений спасти Юрия Михайловича не удалось. Весть о его смерти пришла 10 декабря.

Проводить в последний путь Юрия Лужкова пришли друзья и коллеги, руководство страны. В середине дня бывший мэр Москвы будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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