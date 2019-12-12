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Киев готовит изменения в Минские соглашения

11:51
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Украина намерена это сделать к следующей встрече "нормандской четверки"

Киев собирается подготовить изменения в Минские соглашения. Как сообщил представитель украинской стороны в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников, предложения составят к следующей встрече "нормандской четверки", которая запланирована в течение четырёх месяцев, передает "Газета.Ru".
Киев исправил ошибки в тексте коммюнике "нормандского саммита"

И это якобы необходимо, для того чтобы договоренности сработали. Что именно хотят переписать, не уточняется. Напомним, три дня назад в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины по итогам саммита в "нормандском формате" подчеркнули безальтернативность последовательного выполнения Минских соглашений. Также не раз подчеркивалось, что нет никакого смысла и необходимости в изменении договорённостей.

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