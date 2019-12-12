Сенат США увидел в России "спонсора терроризма"

В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Борьба с боевиками, помощь мирному населению, гуманитарные акции - всё то, что делает Россия в Сирии, по мнению американских сенаторов, является преступлением. Наша страна может оказаться в списке стран, которые Вашингтон считает спонсорами терроризма.

Иран, КНДР, Сирия, Судан. Теперь, если следовать логике американских сенаторов, в этот список должна быть включена и Россия. Казалось бы, столь странное соседство должно вызвать вопросы у любого здравомыслящего человека. Но не у членов комитета по иностранным делам. Принятый ими законопроект называется "О предотвращении злонамеренной активности России и ее действий в области терроризма". Аргументы "ястребов" прежние: поддержка Москвой режима Асада в Сирии, ополченцев в Донбассе и аннексия Крыма. Напомним, что идея, которую сенаторы реализовали только сегодня, родилась еще летом прошлого года и уже тогда получила соответствующую оценку в Кремле.

"Очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран. И, безусловно, эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Примечательно, что все уже решив для себя, подтвердить, является ли Россия спонсором терроризма, американские законодатели обязали госсекретаря Майка Помпео. Вопрос, пойдет ли глава Госдепартамента на этот шаг? В большой любви к нашей стране он, конечно, замечен не был, но это не мешает его ведомству поддерживать рабочие контакты с Москвой. Подтверждением тому - вчерашняя встреча в Вашингтоне с главой российского МИД. А неделей ранее заместитель госсекретаря Дэвид Хейл на слушаниях в Конгрессе и вовсе недвусмысленно заявил: Госдепартамент не считает Россию государством - спонсором терроризма. Россия сама является жертвой террористических атак.

"Мы не стремимся к конфликтным отношениям с Россией. Мы открыты к сотрудничеству с Москвой, когда оно соответствует нашим интересам и интересам наших союзников. Однако эта администрация будет защищать национальную безопасность США и союзников, когда Москва пытается угрожать им", - сказал заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

Впрочем, представитель Госдепа, конечно, не был бы собой, если бы не сделал эту оговорку. Интересы Америки превыше всего. И здесь любые средства хороши. Например, еще совсем недавно в списке стран, которые Вашингтон считает террористическими, были Ирак и Ливия. А потом исчезли. Ведь совершив там, по сути, государственные перевороты, США получили свободный доступ к богатейшим нефтяным месторождениям. Стремились к этому и в Сирии. Под видом борьбы с боевиками, находясь в стране без приглашения, пять лет пытаются прибрать к рукам скважины на востоке. Не говоря уже о финансировании и вооружении различных группировок, которые действуют в регионе в интересах Вашингтона. Не это ли терроризм на государственном уровне? Так что идея депутатов Госдумы рассмотреть аналогичный законопроект в отношении США выглядит вполне логичной. Но пойдет ли новый виток противостояния на пользу отношениям двух стран. Вот накануне на встрече с Сергеем Лавровым Дональд Трамп предложил расширить экономическое сотрудничество. Правда, делая это, уже знал, что демократы выдвинули против него обвинения, достаточные, по их мнению, для начала процедуры импичмента.

Впрочем, в самой Демократической партии этого уже практически и не скрывают. Но, по мнению ряда экспертов, могут загнать себя в тупик. Ведь уже в начале февраля в США начнутся первые праймериз, а обсуждение импичмента потребует присутствия всех законодателей в Конгрессе с утра до вечера шесть дней в неделю. И все это время избиратель будет предоставлен сам себе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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