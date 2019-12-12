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В Москве обсудили внедрение цифровых технологий в работу гостиниц

12:00
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Участники - представители туристической отрасли

В Москве состоялась конференция "Гостеприимство в рамках национальных проектов". Участники - представители туриндустрии - обсуждали перспективы внедрения цифровых технологий в работу гостиниц, а также изменения в нормативно-правовой базе надзорных органов, передает "ТВ Центр".

Встреча приурочена к всероссийскому конкурсу "Мастера гостеприимства" и организована президентской платформой "Россия - страна возможностей". Заявки на конкурс принимаются до 20-го декабря.

"Здесь ты можешь получить образовательный грант, получить возможность учиться на МВА, получить наставника, получить поддержку проекта. Это правда круто, и особенно для студентов. Поэтому приглашаем всех и надеемся, что это даст возможности и новый толчок для развития туризма и гостеприимства в стране", - рассказал вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

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