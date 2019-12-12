В Евпатории тестируют узкоколейный трамвай

Этот первый опытный образец за многие годы

В Крыму тестируют первый отечественный узкоколейный трамвай. Испытания проходят в Евпатории, одном из семи городов бывшего СССР, где ещё остался железнодорожный путь шириной в метр. После сертификации поезда запустят в массовое производство. И они пополнят не только российские парки.

На узких улочках Евпатории на полную, до 75 километров в час, не разогнаться. Но для испытаний это и не требуется. Шум, вибрация, крены, деформация корпуса – комиссия оценивает новый трамвай по 24 показателям. Данные получают с десятков датчиков, установленных в салоне, на кузове и ходовой, передает "ТВ Центр".

Евпатория – один из семи городов бывшего Советского Союза, где еще осталась узкоколейка. А вот транспорт для нее в России не производили более пятидесяти лет. Этот первый опытный образец за многие годы. И если испытания пройдут успешно, то единственный город в Крыму, где еще остались трамваи, сможет полностью обновить свой парк техники.

Старое депо 1914 года постройки – настоящий музей. Сейчас здесь 25 трамваев. Самому молодому, чехословацкому – 30 лет. ГДРовские – середины пятидесятых годов – тоже на ходу. Детали на них уже давно не выпускают. Слесари сами реставрируют старые запчасти. Для проточки колес используют токарный станок времен первой мировой войны. Недавно крымским плотникам пришлось обновить изношенные деревянные салоны вагонов. Все остальное сохранилось в первозданном виде. Остались даже немецкие надписи.

Трамвайная сеть курорта Евпатория – одна из главных достопримечательностей города. Движение здесь запустили еще накануне первой мировой войны. Строительство вели в том числе на пожертвования местных жителей. В марте этого года работники депо даже обнаружили на одном из участков английский трамвайный рельс 1879 года . В ближайшее время одну из старейших линий ждет масштабная реконструкция.

Разработка нового трамвая специально для узкоколейных дорог – возможность для Евпатории обновить подвижной состав, а для уральских производителей – выйти на международный рынок с новым востребованным продуктом.

Метровая колея используется в Германии, Бельгии, Финляндии, на Украине и в Прибалтике. Если опытный образец в Крыму успешно пройдет сертификацию, то уже в следующем году екатеринбургский завод запустит этот трамвай в серийное производство.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Евпатория, Республика Крым.

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