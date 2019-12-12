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Зеленского предупредили о близком дефолте Украины

10:02
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Отчеты правительства далеки от реальности

Бюджетный кризис на Украине грозит скорым дефолтом. Победные отчеты правительства об успехах в экономике не имеют ничего общего с реальным положением дел, заявил бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.
Что ждет Украину в случае дефолта

"Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. Все это будет развиваться дальше, и выхода из этого не видно", – сказал экс-министр в эфире телеканала NewsOne.

Суслов напомнил о заявлениях нынешнего главы Минфина Оксаны Маркаровой о том, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ. Подобные высказывания неуместны, уверен бывший министр.

"Да, возможно, нам удастся получить еще какие-то кредиты. Но никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может", - заметил Суслов. Он напомнил, что негативное сальдо торгового баланса Украины на 2019 год - около 11 миллиардов долларов. При этом собственного производства на Украине как не было, так и нет.

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