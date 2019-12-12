Мало белка и много крахмала: что показала проверка крабовых палочек

Эксперты забраковали три известные марки

Специалисты "Росконтроля" проверили крабовые палочки пяти брендов: "Меридиан", Vici, "А’море", "Санта Бремор" и "Русское море".

Как показала проверка, во всех образцах содержание белка ниже установленной нормы, а в палочках "А’море" и "Санта Бремор" его оказалось меньше, чем указано на упаковке.

В образцах Vici и "Санта Бремор" эксперты обнаружили повышенное содержание крахмала. Недостаток белка и переизбыток крахмала, как подчеркнули эксперты, снижает пищевую ценность продукции.

Кроме того, в крабовых палочках "А’море" и "Санта Бремор" присутствует сладковатый вкус, который не характерен для этого продукта. В продукции "А’море" и "Русское море" улавливается вяжущий привкус. При дегустации последнего продукта специалисты ощутили ярко выраженный запах ароматизатора.

В итоге, как говорится на сайте "Росконтроля", "А`Море" и "Санта Бремор" попали в черный список, а Vici - в перечень товаров с замечаниями. "Меридиан" и "Русское море" были рекомендованы к покупке.

При этом отмечается, что вся проверенная продукция безопасна для здоровья человека.

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