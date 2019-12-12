ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мало белка и много крахмала: что показала проверка крабовых палочек

10:26
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Эксперты забраковали три известные марки

Специалисты "Росконтроля" проверили крабовые палочки пяти брендов: "Меридиан", Vici, "А’море", "Санта Бремор" и "Русское море". 
Борода и усы могут быть опасны для здоровья

Как показала проверка, во всех образцах содержание белка ниже установленной нормы, а в палочках "А’море" и "Санта Бремор" его оказалось меньше, чем указано на упаковке.

В образцах Vici и "Санта Бремор" эксперты обнаружили повышенное содержание крахмала. Недостаток белка и переизбыток крахмала, как подчеркнули эксперты, снижает пищевую ценность продукции.

Кроме того, в крабовых палочках "А’море" и "Санта Бремор" присутствует сладковатый вкус, который не характерен для этого продукта. В продукции "А’море" и "Русское море" улавливается вяжущий привкус. При дегустации последнего продукта специалисты ощутили ярко выраженный запах ароматизатора.

В итоге, как говорится на сайте "Росконтроля", "А`Море" и "Санта Бремор" попали в черный список, а Vici - в перечень товаров с замечаниями. "Меридиан" и "Русское море" были рекомендованы к покупке. 

При этом отмечается, что вся проверенная продукция безопасна для здоровья человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крабовые палочки
Крабовые палочки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.