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Россияне поддержали идею о трех выходных на Новый год

10:30
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Большинство называет такой вариант оптимальным

Идея сделать 31 декабря выходным и сократить новогодние праздники до трех дней нашла отклик у россиян. Опрос выявил, что такой вариант считают оптимальным 47,5% респондентов.
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Некоторым хочется все же отдохнуть подольше – от 4 до 7 дней. Сторонников такого решения набралось около 39%. Есть и противоположное мнение – 7,5% опрошенных вовсе не хотят отдыхать на Новый год. Около трети ответили, что и так постоянно отдыхают. Данные приводит RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. 33,5% опрошенных считают такие каникулы приемлемыми, четверть хотели бы отдыхать подольше.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы сократить. По мнению политика, уже 3 января россияне должны выйти на работу. Остальные дни Жириновский предлагает добавить к 8 марта или 23 февраля.

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