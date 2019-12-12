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Как правильно выбрать новогодний фейерверк

11:08
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Роскачество проверило пиротехнические изделия на безопасность

Россиянам объяснили, как правильно выбирать новогодние фейерверки. Эксперты предупреждают: не стоит приобретать пиротехнические изделия в стихийных палатках – лучше обратиться в специализированные точки продаж. Там покупателю покажут документы, подтверждающие происхождение изделия и сертификат соответствия.
Опубликовано видео грандиозных новогодних фейерверков

Первым делом надо проверит упаковку на предмет повреждений или проколов. От целостности коробки зависит, сработает ли заряд, насколько безопасно хранение салюта. Упаковку можно потрясти на расстоянии вытянутой руки: из поврежденной высыпается пиротехнический состав.

Разнообразие и красочность фейерверка зависит от количества зарядов в упаковке. Важен также интервал между выстрелами – иногда производители его увеличивают. При сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать тот, где интервал короче, отмечают специалисты.

Роскачество закупило для испытаний фейерверки из Китая ценой от 500 до 1 999 рублей. Изделия проверят по таким показателям, как  радиус разлета осколков, уровень звукового давления, время замедления до начала работы пиротехники. Специалисты проверят также маркировку, упаковку и внешний вид салютных батарей, заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

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