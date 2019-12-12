Как правильно выбрать новогодний фейерверк

Роскачество проверило пиротехнические изделия на безопасность

Россиянам объяснили, как правильно выбирать новогодние фейерверки. Эксперты предупреждают: не стоит приобретать пиротехнические изделия в стихийных палатках – лучше обратиться в специализированные точки продаж. Там покупателю покажут документы, подтверждающие происхождение изделия и сертификат соответствия.

Первым делом надо проверит упаковку на предмет повреждений или проколов. От целостности коробки зависит, сработает ли заряд, насколько безопасно хранение салюта. Упаковку можно потрясти на расстоянии вытянутой руки: из поврежденной высыпается пиротехнический состав.

Разнообразие и красочность фейерверка зависит от количества зарядов в упаковке. Важен также интервал между выстрелами – иногда производители его увеличивают. При сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать тот, где интервал короче, отмечают специалисты.

Роскачество закупило для испытаний фейерверки из Китая ценой от 500 до 1 999 рублей. Изделия проверят по таким показателям, как радиус разлета осколков, уровень звукового давления, время замедления до начала работы пиротехники. Специалисты проверят также маркировку, упаковку и внешний вид салютных батарей, заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"