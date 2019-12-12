26-летний сын Татьяны Булановой женится на зоозащитнице

Звезда одобрила выбор наследника

50-летняя певица Татьяна Буланова рассказала о грядущей свадьбе своего старшего сына Александра. Несколько месяцев назад 26-летний молодой человек сделал девушке предложение.

По словам актрисы, избранница ее сына - зоозащитница. "Я только рада за ребят! Называю ее невесткой, очень хорошая девочка, работает в сфере благотворительности, помогает животным", - рассказала Буланова о Ксюше.

Как сообщает "СтарХит", певица оформила ипотеку, чтобы помочь Александру и Ксюше с отдельным жильем. Сын Булановой работает бариста в кофейне и мечтает о музыкальной карьере. Он пока не стал полностью самостоятельным в материальном плане и иногда одалживает деньги у мамы. "И даже если какие-то деньги у меня на что-то просит, старается их потом отдать. Хотя я и сопротивляюсь", - сообщила исполнительница хита "Ясный мой свет".

По ее словам, Александр и Ксюша еще не определились с датой и местом свадьбы. Буланова выразила готовность помочь молодым с организацией торжества. Артистка уже задумывается о внуках, но признается, что не сможет уделять им много времени из-за гастролей.

Сейчас заслуженная артистка России живет с бизнесменом, чью личность она раскрывать не собирается. "У меня такое прекрасное состояние - я влюблена. Правда, ничего об этом рассказывать не хочу", - заявила Татьяна Буланова.

Напомним, с 1992 по 2005 годы певица была замужем за продюсером Николаем Тагриным. В 1993 году у них родился сын Александр. С 2005 по 2016 годы Буланова состояла в браке с футбольным тренером Владиславом Радимовым. Через два года после свадьбы у них родился сын Никита.

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