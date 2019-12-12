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Число обладателей почетного статуса "московский врач" превысило тысячу

11:16
  • четверг
  • 12 декабря 2019

В первый раз "московскими врачами" стали специалисты по клинической лабораторной диагностике и офтальмологи

Сразу 227 человек получили статус "московский врач". Среди новых обладателей этого почетного звания представители акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, детской хирургии, кардиологии и других направлений.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в этот раз почетного статуса удостоилось рекордное количество медработников.

"В первый раз "московскими врачами" стали специалисты по клинической лабораторной диагностике и офтальмологи", - отметил он.

Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, общее число получивших статус "московский врач" превысило тысячу человек. "На данный момент статус присвоен уже 1 тысяче 87 врачам. Теперь он есть у специалистов всех 27 направлений, по которым можно пройти добровольные оценочные процедуры", - сказал Алексей Хрипун.

Кроме того, начиная с осени 2019 года сертификационный экзамен по 17 программам дополнительного профессионального образования проводится по заданиям проекта "Московский врач". Это дает специалистам возможность одновременно получить сертификат специалиста и свидетельство о присвоении статуса (при успешной сдаче экзамена). Из 227 "московских врачей" 119 медработников получили статус после сертификационного экзамена.

Врачи с таким статусом, которые работают в учреждениях департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч руб. Статус "московский врач" можно получить сразу по нескольким специальностям, если претендент по ним работает. При этом надбавку будут начислять по каждой из них.

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