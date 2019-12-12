Лед и пламя: россиян предупредили о зимних скачках температуры

Страну будут атаковать волны холода

Зимний сезон для россиян будет нелегким с точки зрения погоды. В целом зиму прогнозируют теплую – но с периодическими атаками волн холода.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что конкретно назвать морозные дни пока невозможно – точные прогнозы делают лишь за несколько суток. Но некоторые признаки указывают на нарушения циркуляции воздуха.

"По нашим моделям, в этом году будет отрицательная фаза североатлантического колебания. И это значит, что будут частые нарушения зональной циркуляции. Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погод", — пояснил Вильфанд.

По словам Вильфанда, зима будет неоднородной. Скачки температуры ожидают Западную Сибирь, Красноярский край и европейскую часть России.

В столице прогнозируются несколько холодных периодов, когда температура воздуха будет опускаться ниже -25 градусов. Порка же в Москву идет потепление. Уже на предстоящих выходных может выпасть снег, а ко вторнику температура поднимется до +5 градусов, передает "Москва 24".

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