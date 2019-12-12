Россия высылает двух немецких дипломатов

Москва, руководствуясь принципом взаимности, объявила персона нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России

Россия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства Германии. Эта мера стала зеркальным ответом на выдворение из Берлина представителей нашего консульства. Соответствующая нота вручена в четверг диппредставителю ФРГ, передает "ТВ Центр".

В ней указано - немецкие поданные должны покинуть страну в течение семи суток. А также выражается решительный протест в связи с безосновательным решением правительства Германии о выдворении сотрудников российского консульства.

Инцидент, напомним, произошел на прошлой неделе после убийства в Берлине гражданина Грузии. Подозреваемым оказался наш соотечественник, Россию обвинили в недостаточном содействии расследованию.

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