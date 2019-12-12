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Что категорически нельзя делать в День Андрея Первозванного

12:12
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Некоторые традиции противоречат церковным правилам

13 декабря православные россияне отмечают День Андрея Первозванного, который в народе называют Андреевым днем. 
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В этот день христиане чтят память апостола Андрея Первозванного. По преданию, он жил в городе Капернаум и занимался рыболовством. Андрей первым из 12 апостолов последовал за Иисусом Христом и стал его ближайшим учеником, за что его и прозвали Первозванным. Он проповедовал в Македонии, Фракии, Скифии, Трапезунде и других землях. Свою смерть апостол нашел в 67 году в греческом городе Патры. Его распяли на X-образном кресте, который с тех пор стали называть "андреевским". 

Обычаи и традиции Андреева дня носят дохристианский характер. 13 декабря девушки на Руси гадали на женихов, а юноши откусывали кусок ритуального хлеба, после чего им разрешали жениться и выполнять мужскую работу. 

Существует несколько запретов, связанных с днем памяти апостола Андрея. Согласно поверьям, в ночь на 13 декабря по земле бродит нечисть, которая нападает на скот и отбирает молоко у коров, поэтому в это время нежелательно выходить из дома. 

Суеверные люди также считают, что на Андреев день нельзя заниматься интеллектуальной работой, поскольку это якобы может свести с ума. 

В этот праздник строго-настрого запрещено ткать и наматывать нитки. В противном случае, как верят в народе, дикие звери будут "мотаться" у дворов и похищать домашних животных. 

Выполнять тяжелую работу по дому и во дворе тоже не рекомендуется. 

13 декабря приходится на Рождественский пост, поэтому в этот день нельзя есть мясо, яйца и молоко, а также венчаться и устраивать гулянья. 

Несмотря на народные традиции, Церковь выступает против гаданий и других оккультных обрядов, особенно во время поста. Поэтому 13 декабря желательно отказаться от пустых суеверий. Лучше сходить в церковь, подумать о вечном и навести порядок в своей душе.

Как и в другие христианские праздники, в Андреев день не стоит ссориться, спорить и желать другим людям зла. Такое невоздержанное поведение отталкивает благодать Божью.  

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