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Стала известна причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

12:02
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Один рабочий пропал без вести

Сварочные работы стали причиной пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, возгорание началось в 10:16 по московскому времени в первом энергоотсеке. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.
"Адмирал Кузнецов" прошел осмотр после аварии плавдока

Ранее сообщалось о троих пострадавших о время пожара. Однако на заводе "Звездочка", который занимается ремонтом крейсера, информацию не подтвердили. По данным "Интерфакса", трое рабочих числились пропавшими без вести, однако двое уже нашлись. Поиски еще одного рабочего продолжаются.

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с сентября 2018 года находится на плановом ремонте в плавучем доке. Работы оценивают в 70 миллионов рублей. На корабле планируют заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, радиотехническое вооружение и средства ПВО.

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