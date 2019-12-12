Стала известна причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Один рабочий пропал без вести

Сварочные работы стали причиной пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, возгорание началось в 10:16 по московскому времени в первом энергоотсеке. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.

Ранее сообщалось о троих пострадавших о время пожара. Однако на заводе "Звездочка", который занимается ремонтом крейсера, информацию не подтвердили. По данным "Интерфакса", трое рабочих числились пропавшими без вести, однако двое уже нашлись. Поиски еще одного рабочего продолжаются.

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с сентября 2018 года находится на плановом ремонте в плавучем доке. Работы оценивают в 70 миллионов рублей. На корабле планируют заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, радиотехническое вооружение и средства ПВО.

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