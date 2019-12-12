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Нино Нинидзе показала подросшего красавца-сына

12:50
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Мальчик отмечает день рождения

Актриса Нино Нинидзе показала сына Александра, рожденного от актера Кирилла Плетнева. Мальчику исполнилось четыре года. 
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"Мой птенчик... сердечко мое... 4 года. Моя любовь, мой смех, моя сила... моя тайна! С днем рождения, мой сын!" - написала Нинидзе в Instagram. При этом она опубликовала семь фотографий, где мальчик запечатлен в разный период жизни вместе с мамой или один.

На первом снимке отмечен бывший муж Нинидзе. Ее пост лайкнул в том числе актер Максим Виторган, с которым сейчас встречается артистка. 

- Какой классный! На папу похож, а улыбка - ваша! - пишут в соцсети. 

- Сладкий.

- Какой красивый у вас сынок!

- С днем рождения самого веселого, самого умного, самого красивого мальчика! Здоровья ему и его прекрасным мамочке и бабушке!

- Какой он классный! Какой шкодный! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Напомним, 28-летняя Нинидзе и 47-летний Виторган начали встречаться после того, как актер развелся с телеведущей Ксенией Собчак. Нино подружилась с детьми возлюбленного от его предыдущих отношений. Недавно, например, она спела дуэтом с 23-летней дочерью Виторгана. 

Нинидзе и Плетнев поженились в 2018 году, но уже через год их брак распался. 

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