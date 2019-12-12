ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна дата падения нового "челябинского метеорита"

12:33
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Такие гости из космоса появляются на Земле раз в 30 лет

Небесное тело, не уступающее по размерам "челябинскому метеориту", упадет на Землю в 2043 году. Гости из космоса, диаметр которых достигает 15 метров, входят в земную атмосферу примерно раз в 30 лет, рассказал начальник информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Игорь Бакарас.
Редкое зрелище: полет крупного метеорита попал на видео

"Астероиды более 50 метров в диаметре представляют локальную угрозу в случае падения на населенные территории. Частота подобных событий оценивается как 1 раз за 300 лет. А тела размером 15 метров – раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита", – цитирует эксперта РИА Новости.

Метеорит диаметром около 17 м вошел в земную атмосферу 15 февраля 2013 года. Это сопровождалось сильным взрывом в атмосфере на высоте 30-50 км, осколки упали на  территории Челябинской области. Метеоритный дождь наблюдали жители Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии.

Ударная волна от метеорита в Челябинске выбила стекла более чем в 4 тысячах жилых зданий. Ущерб превысил 1 миллиард рублей. Пострадали более 1,5 тысяч человек, в том числе более 300 детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Челябинский метеорит
Челябинский метеорит
Метеорит на фоне земли
Метеорит на фоне земли
Падение Челябинского метеорита
Падение Челябинского метеорита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.