Стала известна дата падения нового "челябинского метеорита"

Такие гости из космоса появляются на Земле раз в 30 лет

Небесное тело, не уступающее по размерам "челябинскому метеориту", упадет на Землю в 2043 году. Гости из космоса, диаметр которых достигает 15 метров, входят в земную атмосферу примерно раз в 30 лет, рассказал начальник информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Игорь Бакарас.

"Астероиды более 50 метров в диаметре представляют локальную угрозу в случае падения на населенные территории. Частота подобных событий оценивается как 1 раз за 300 лет. А тела размером 15 метров – раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита", – цитирует эксперта РИА Новости.

Метеорит диаметром около 17 м вошел в земную атмосферу 15 февраля 2013 года. Это сопровождалось сильным взрывом в атмосфере на высоте 30-50 км, осколки упали на территории Челябинской области. Метеоритный дождь наблюдали жители Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии.

Ударная волна от метеорита в Челябинске выбила стекла более чем в 4 тысячах жилых зданий. Ущерб превысил 1 миллиард рублей. Пострадали более 1,5 тысяч человек, в том числе более 300 детей.

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