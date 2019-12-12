В Москве прошел съезд ДОСААФ

Какие цели у организации?

В Москве в четверг состоялся съезд Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Он созывается раз в пять лет. Участники подводят итоги за прошедший период и определяют программы развития на следующий, передает "ТВ Центр".

На одной площадке собрались председатели всех региональных отделений ДОСААФ, эксперты, журналисты. В числе основных целей организации - содействие в подготовке военных кадров и специалистов технических профессий, развитие авиационных и прикладных видов спорта, патриотическое воспитание молодёжи.

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