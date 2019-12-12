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В Москве начался фестиваль "Дни Дальнего Востока"

14:56
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Подготовлена масштабная программа

Познакомиться поближе с одним из самых перспективных регионов России. В Москве стартовал ежегодный фестиваль "Дни Дальнего Востока", сообщает "ТВ Центр".

Подготовлена масштабная деловая и культурная программа: лекции об искусстве, образовании и карьере. Также можно будет попробовать изысканные традиционные блюда и потанцевать под музыку местных исполнителей.

Отдельное внимание уделено туризму. Любой желающий может выполнить несколько заданий и побороться за приз - путешествие на Дальний Восток.

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Фестиваль "Дни Дальнего Востока"
Фестиваль "Дни Дальнего Востока"
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