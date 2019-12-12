Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

В порядок привели прилегающие улицы

В четверг в Москве был запущен дублер Варшавского шоссе. Это участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. На церемонии открытия присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в течение двух лет была реконструирована Дорожная улица. С нуля были построены участки дороги, которые раньше не существовали, в том числе через железнодорожные пути МЦД-2, передает "ТВ Центр".

Реконструированы прилегающие улицы, в том числе Россошанская, Днепропетровский и 1-й 3-й Дорожные проезды. Для безопасности пешеходов построены три поземных перехода. Люди могут пройти к домам, а также к станции МЦД "Красный строитель". Прилегающая территория благоустроена.

"Мы в Москве строим не только метро и реконструируем железные дороги, но и незабываем про улично-дорожную сеть, наземный транспорт Москвы. В этом году будет построено чуть больше 100 км дорог. Это сложные инженерные сооружения, с тоннелями, путепроводами, эстакадами и так далее. Один из таких объектов - Южная рокада, которая запроектирована от Рублевского шоссе до Капотни. Большую часть уже реконструировали, и сегодня вводится очередной этап от Варшавки до Пролетарского проспекта", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"