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В Москве открыли Межклинический центр спасения конечностей

15:12
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Две клиники уже работают в режиме мгновенной связи

В Москве заработал Центр спасения конечностей. Он создан для тех, кто страдает диабетом – причём, на базе сразу двух профильных клиник. Заболевание коварно и нередко приводит к тяжёлым осложнениям. Но теперь при комплексном подходе  лечение будет проходить более эффективно.

У Игоря серьезное и неприятное осложнение - синдром диабетической стопы. В ногах постоянные боли, а из-за гангрены уже ампутированы два пальца. Рядом с кроватью - костыли. Теперь для таких пациентов начал работу Межклинический центр спасения конечностей – первый в Москве для людей с сахарным диабетом, передает "ТВ Центр".

Для работы нового центра объединились профильные отделения двух столичных клиник - больницы №13 и имени Иноземцева. А это значит, что врачи разных специальностей работают в команде и вместе решают, как помочь пациенту. В мультидисциплинарной бригаде - эндокриног, сосудистый и гнойный хирурги, кардиолог и реабилитолог. Решать, куда направить больного, будут в московских поликлиниках.

Две клиники уже работают в режиме мгновенной связи. Такой подход позволяет сохранить конечности, и главным образом, ноги, в самых сложных случаях: при осложнениях сахарного диабета и поражениях на фоне сосудистых заболеваний. Специальные гибридные операционные позволяют одновременно действовать открытым способом и эндоваскулярным.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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