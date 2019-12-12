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Киногородок в Подмосковье начал рассыпаться

15:14
  • четверг
  • 12 декабря 2019

Чтобы восстановить киногородок в прежнем виде, потребуется немало времени и средств

Заброшенный порт и старая крепость, таверна Сильвера и эшафот - и всё это в 15 километрах от МКАД. Киногород, построенный для съёмок популярного сериала, давно стал местом притяжения не только киногрупп, но и туристов. И вот теперь  буквально рассыпается. Новые владельцы пытаются сохранить этот островок Европы в Подмосковье. Что мешает?

Подробнее – в репортаже Татьяны Сидоровой

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Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
Киногород Piligrim Porto
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